تحرير 13 محضر إشغال بحي غرب المنيا

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واصل الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال التي تقوم بها القرى والأحياء، حيث تفقد الحالة العامة بشوارع حي غرب المدينة، ومحيط المدارس الموجودة بالحي للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار كورونا ، وتم تحرير 13 محضر إشغال بجوار المدارس.

وكلف رئيس المدينة، مصطفى الدبيكي نائب رئيس مدينة المنيا والمشرف العام على حي غرب بتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة بالحي وكذلك رفع الإشغالات من شوارع الحي والتي تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري.

وشن حي غرب حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحي تم خلالها تحرير 13 محضر إشغال طريق بشوارع الحي بحضور رمضان جمال رئيس الحي، ومحمد حسين سكرتير الحي وقسم الإشغالات بالحي برئاسة محمد ممدوح.

ورافق رئيس مدينة المنيا خلال جولته مهندس محمود أبو كريشة، نائب رئيس المدينة.