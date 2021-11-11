وزير الخارجية الياباني الجديد يتعهد بالدفاع عن القيم العالمية

تعهد وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، بحماية القيم العالمية وكذلك السلام والاستقرار في اليابان ومناطق أخرى في العالم في مواجهة الحشد العسكري للصين ومطالباتها الإقليمية المتسمة بالحزم.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال هاياشي في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المنصب أمس الأربعاء بعد إطلاق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لحكومته الجديدة: "إننا نشهد تحديات أكثر خطورة للقيم العالمية، التي عززت السلام واستقرار المجتمع والنظام الدوليين ".

كما قال هاياشي /60 عاما/، وهو عضو في مجلس النواب غالبا ما يُنظر إليه على أنه يتخذ موقفا "مؤيدا للصين"، إنه قرر الاستقالة من منصب رئيس مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب تعمل على تعزيز الصداقة بين اليابان والصين بعد أن خدم لمدة أربعة أعوام تقريبا "لتجنب التسبب في سوء فهم لا داع له".

وبحسب مصادر مطلعة، سوف يحل وزير التجارة السابق يوكو أوبوتشي مكان هاياشي في رئاسة المجموعة.

وفي إشارة إلى "محاولات بكين أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن".

وقال هاياشي، إن اليابان سوف تناقش ما يجب أن يناقَش، وتطلب من الصين أن تتصرف بمسؤولية، بينما تتواصل وتتعاون مع بكين لمعالجة المشكلات المشتركة لبناء علاقات بناءة ومستقرة.