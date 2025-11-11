رئيس وزراء الهند يتعهد بمحاسبة مرتكبي تفجير دلهي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الوكالات الاستخباراتية الهندية سوف تحقق في التفجير الذي وقع بالعاصمة نيودلهي، مضيفا أنه سوف يتم محاسبة كل المتورطين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مودي القول في بوتان، حيث وصل اليوم الثلاثاء في زيارة لمدة يومين، "ستصل وكالاتنا إلى جذور المؤامرة، ولن ترحم المتآمرين".

وصرح وزير الدفاع الهندي راجناث سينج خلال فعاليات في نيودلهي بأنه يتم إجراء تحقيق بشأن التفجير.

وأعلنت شرطة نيودلهي، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر التاريخي بالعاصمة نيودلهي إلى 12 قتيلا وذلك بعد وفاة 3 مصابين متاثرين بجروحهم حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية .

ووقع الانفجار القوي بسبب سيارة بطيئة الحركة توقفت عند إشارة مرور قرب محطة مترو الحصن الأحمر مساء أمس الاثنين