انتظام التصويت في جميع اللجان الانتخابية باليوم الثاني لانتخابات النواب في البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر صباح اليوم الثلاثاء انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق المواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في سير أعمال اللجان.

وسُجل تواجد مبكر للمواطنين أمام اللجان، خاصة في مدينة الغردقة، حرصًا منهم على المشاركة في العملية الانتخابية منذ البداية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في المحافظة نحو 336 ألفا و607 ناخبين وناخبات، موزعين على 68 مركزًا انتخابيًا في مختلف المدن والقرى، ضمن 3 دوائر انتخابية رئيسية تشمل جميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى حلايب جنوبًا.

وتضم الدائرة الأولى رأس غارب وأول وثان الغردقة بـ228 ألفا و307 ناخبين موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا، فيما تشمل الدائرة الثانية سفاجا والقصير ومرسى علم بـ92 ألفا و325 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا انتخابيًا، بينما تضم الدائرة الثالثة الشلاتين وحلايب بـ15 ألفا و975 ناخبًا موزعين على 5 مراكز انتخابية.

وتشهد دائرة الغردقة ورأس غارب أعلى حدة في المنافسة بين المرشحين، بينما يسود الهدوء الحذر في القصير وسفاجا، فيما تم حسم الدائرة الجنوبية "حلايب والشلاتين" مبكرًا بمرشح واحد.