لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عنصرين من شرطة النجدة في كركوك، لقيا حتفهما خلال حفظ الأمن في المحافظة.

وأضافت أنه في الساعة الثانية صباح اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابعة لأحد المرشحين في كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، وإصابة مواطنين آخرين.

وأشارت إلى القبض على 14 متهمًا من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وجاءت الواقعة قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام العراقيين لاختيار برلمانهم السادس منذ 2003.

يذكر أن عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20,063,773، وفق الهيئة العليا للانتخابات. فيما وصل عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8703 مراكز، أما عدد محطات التصويت فبلغ 39285 محطة.





