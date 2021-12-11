قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه فوجئ بنجاح مسلسل حدائق الشيطان الذي جسد فيه دور الرجل الصعيدي، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أبدا كل ذلك النجاح الذي حققه العمل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن رد فعل الشارع المصري على أغلب الأعمال التي شارك فيها بمصر كان رائعًا، مثل مسلسل قصة حب وغيره.

وأوضح أنه كان وجها جديدا بالنسبة للجمهور أثناء ظهوره في مسلسل حدائق الشيطان، وهو ما خلق حالة من البهجة والاحتفاء بالنجاح، مشيرا إلى أن المشاهد المصري يهتم بكرة القدم والمسلسلات ولا يتحفظ في التعبير عن رأيه في الأمرين، سواء في حالة النجاح أو الفشل.

ولفت إلى أنه لا يعتبر نفسه متابعًا جيدًا لكرة القدم، لكنه يري مدى أهمية اللعبة للشعب المصري وتعلقهم بها، واكتشف عراقة الأندية المصرية، مشيرا إلى أن عُمر النادي الأهلي أكثر من قرن، وهناك أندية أقدم من بعض الدول.