لجان «الشيوخ» تفتح ملف الاستثمار وأزمة الأعلاف والعنف الأسرى

«التعليم والبحث العلمى» تناقش «الألعاب الإلكترونية».. وبحث تطوير منظومة الخدمات الصحية بحضور ممثلى الحكومة



وضعت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عددا من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها خلال الأسبوع الحالى، منها أزمة الاستثمار وسبل دعم الاستثمار المباشر، وأزمة الأعلاف وتأثيرها على أسعار الدواجن والبيض، بجانب موضوعات العنف الأسرى وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم وغدا، الدراسة المقدمة من وكيل اللجنة، ياسر زكى؛ بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، بحضور ممثلى الحكومة.

و تناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية، اليوم، دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تعزيز مكانة مصر فى القارة الأفريقية. بينما تناقش فى اجتماع الغد، جهود الوزارة فى دمج المصريين بالخارج فى إطار سياسات مصر الخارجية.

وتفتح لجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم وغدا، ملفات ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعاتها اليوم وغدا؛ مناقشة الدراسة المقدم من النائب حسانين توفيق؛ بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ دينا هلالى، بشأن عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذى يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم فى العام الأخير للدراسة، كل وفق تخصصاته بشكل عملى، وعدم الاعتماد على مشروع التخرج فقط.

وتفتح لجنة الصحة فى اجتماع اليوم ملف استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية فى مصر، بحضور ممثلى الحكومة، فيما تناقش فى اجتماع الغد الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية.

وتناقش لجنة الزراعة فى اجتماع الإثنين الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس محمد صلاح البدرى، بشأن أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء فى أسعار الدواجن والبيض.

وتستكمل لجنة حقوق الإنسان فى اجتماع الإثنين والثلاثاء، مناقشة دراسة ظاهرة العنف الأسرى وسبل مواجهتها.

ومن المقرر أن تعرض لجنة الشباب فى اجتماع الغد، التقرير المبدئى للدراسة المقدمة من رئيس اللجنة أحمد أبو هشيمة بشأن الشباب وسوق العمل غير الرسمى.

وفى لجنة الصناعة، يناقش الأعضاء فى اجتماع اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس كاميليا صبحى؛ بشأن تفيعل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فى إفريقيا. وفى اجتماع الإثنين تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس محمد أبو حجازى؛ بشأن إجراءات دعم الصادرات المصرية، وتناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، ياسر الهضيبى؛ بشأن زيادة الصادرات.

بينما تناقش لجنة الطاقة، الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أكمل نجاتى؛ بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر فى إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.