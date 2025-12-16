أردوغان: غزة دُمرت بقنابل تفوق هيروشيما 14 ضعفا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من غير الممكن الحديث عن نظام دولي يمنع الظلم في ظل إلقاء إسرائيل قنابل على قطاع غزة تفوق تلك التي أُلقيت على هيروشيما اليابانية 14 ضعفا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك السادس عشر بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "دمروا غزة بقنابل تزيد بمقدار 14 ضعفا عما ألقي على هيروشيما، فكيف يمكننا أن نتحدث عن نظام دولي يعمل ويمنع الظلم؟".

وذكر أن النظام العالمي القائم الذي يحمي القوي ويقمع البريء، أنتج عدم الاستقرار والأزمات والظلم لعقود من الزمن.

وأشار إلى أن العديد من الأمهات والزوجات والأطفال في غزة، يبحثون حاليا عن ذويهم أو ينتظرون تلقي أخبار حول مصيرهم.

وأضاف: "شحنات المساعدات إلى غزة تتقدم تدريجيا رغم القيود المختلفة، ونظهر تميزنا أيضا من خلال مساعداتنا الإنسانية التي تجاوزت 103 آلاف طن".