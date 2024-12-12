الحكومة: من المبكر تقدير عوائد طرح 10 شركات خلال 2025

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا يزال من المبكر الحديث عن حجم العوائد المالية التي سيدرها طرح عشر شركات في العام المقبل .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لا يزال جار العمل على تفاصيل عملية الطرح.

وأشار إلى أن العملية ستتنوع بين الطرح في البورصة أو مستثمر استراتيجي، مؤكدا أن تفاصيل عملية الطرح سيتم الإعلان عنها تباعًا سواء أسلوب أو عملية الطرح وحجم المتوقع من عوائدها.

ونوه إلى أن عملية الطرح تتضمن 4 شركات تابعة للقوات المسلحة خلال عام 2025، مؤكدا أن المؤسسات العشر سيتم طرحها خلال العام المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صرح بأنه سيتم طرح 10 شركات خلال عام 2025.

وقال مدبولي إنه من المستهدف طرح شركات وطنية وصافي وشل أوت، وسايلو التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل.

تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة.

وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.