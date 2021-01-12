 السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة - بوابة الشروق
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السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

مستوطنات - أرشيفية
مستوطنات - أرشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:55 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، "رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الاثنين عن خطط لبناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، سيتم بناء أكثر من مئة منها في منطقة تل منشيه حيث قُتلت سيدة مؤخرا على يد مسلح فلسطيني.

ويأتي هذا الإعلان قبل نحو أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

ووصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الخطوة بأنها "غير مسؤولة".

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