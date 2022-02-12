سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة أحد الأشخاص عقب غرقه بترعة الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وبينت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة بقرية الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وكشفت التحريات الأولية أنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.