ناخبو برلين يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية

يتوجه الناخبون في العاصمة الألمانية/برلين/ إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى اليوم الأحد، وذلك بعد اعتبار الانتخابات الأولى التي جرت في 2021 لانتخاب حكومة المدينة باطلة بسبب العديد من المخالفات التي شابت عملية التصويت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عمدة برلين الحالية، فرانسيسكا جيفاي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد لا تحتفظ بمنصبها.

وستجرى انتخابات جديدة لمجلس النواب والهيئات التمثيلية لمقاطعات المدينة الاثنى عشر. وكانت المحكمة الدستورية في برلين قد أعلنت بطلان الانتخابات السابقة بسبب "عيوب منهجية خطيرة".

ولم يتوفر بالعديد من مراكز الاقتراع بطاقات اقتراع كافية أو وجود بطاقات غير دقيقة. وغالبا ما كان يجب على الناخبين الوقوف في طوابير لساعات.

واستمر التصويت حتى المساء واستمر في العديد من الأماكن إلى فترات تجاوزت الوقت المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 6 مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، وجرى نشر التوقعات الأولية.

وجرت انتخابات 26 أيلول/سبتمبر 2021 ضمن أجندة مزدحمة، حيث جرت الانتخابات الاتحادية والاستفتاء على مصادرة شركات الإسكان الكبرى وتنظيم ماراثون برلين في نفس التاريخ.

ويحكم برلين حاليا تحالف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار المتشدد "دي لينكه" منذ عام 2016. وقد شغلت جيفاي منصب العمدة منذ نهاية عام 2021.

لكن هناك استياء واسع النطاق من الائتلاف الحالي، ومن الواضح أن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ المعارض ومرشحهم كاي فيجنر يتصدرون بوضوح، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.

ومع ذلك، فإنه مع حصولهم على 26%، فإن المحافظين بعيدون عن الفوز بالأغلبية وسيحتاجون إلى شريك أو شريكين في ائتلاف لانتخاب فيجنر خلفا لجيفاي.