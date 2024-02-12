الرئيس الألماني ينتقد تصريحات ترامب عن الناتو

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، انتقادات حادة لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال زيارته الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، قال شتاينماير اليوم الاثنين إن "التصريحات غير مسئولة بل إنها تصب في مصلحة روسيا. ولا يمكن أن يكون لأحد في حلفنا مصلحة في هذا"، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب لا تساهم في تحقيق القوة التي يحتاج إليها الناتو.

كان السياسي الجمهوري صرح بأن شركاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على حماية الولايات المتحدة من روسيا في حال تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إنه أخبر أعضاء الناتو أنهم يتعين عليهم دفع الأموال، وقال في فعالية انتخابية إنه لن يكتفي بعدم توفير الحماية لشركاء الناتو الذين يتخلفون عن سداد التزاماتهم المالية من روسيا وحسب بل إنه سيشجع موسكو "على أن تفعل بهم ما تشاء". وأردف ترامب "قلت على الجميع أن يدفع، هم قالوا إذا لم ندفع، هل ستظل أمريكا تقوم بحمايتنا؟ قلت بالطبع لا، لم يستطيعوا تصديق الإجابة".

وخلال ترأسه للولايات المتحدة، كان ترامب وجه اتهامات متكررة لألمانيا بأنها تنفق أقل من اللازم على الدفاع.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قال شتاينماير في نيقوسيا اليوم إن هناك معركة انتخابية في الولايات المتحدة وإنه خلال المعركة الانتخابية "تكون هناك بعض الأمور الاستفزازية لكن حتى لو كان الأمر استفزازيا فإن هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نأخذه على محمل الجد".

في الوقت نفسه، ناشد شتاينماير الأوروبيين ألا يتصرفوا وكأن الانتخابات في الولايات المتحدة قد تم حسمها بالفعل.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن أوروبا وجدت في الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن صديقا حقيقيا وداعما للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وقال إن بايدن عمل على ضمان قوة ووحدة الناتو في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا "لدينا كل المصلحة في أن تظل هذه القوة والوحدة للناتو محفوظة وليس في هذه القضية وحسب".

وأوضح شتاينماير في الوقت نفسه: "الشيء الواضح تماما هو أننا يجب علينا في أوروبا، وأيضا في ألمانيا، أن نساهم بالجزء الخاص بنا في زيادة الجهود الدفاعية ضمن حلف الناتو بشكل منتظم خلال السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد ساريا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة في الخريف. وصرح شتاينماير بأن حكومة بلاده أعلنت عن هذا بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.