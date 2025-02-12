استطلاع: التحالف المسيحي في ألمانيا لا يزال متقدما بلا منازع

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تتصارع الأحزاب الألمانية، من أجل اكتساب نقاط مئوية في استطلاعات الرأي، لكن يظل التحالف المسيحي في المقدمة بلا منازع بفارق كبير، وذلك قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات العامة في ألمانيا.

وفي أحدث استطلاعات الرأي الأسبوعية التي يجريها معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، استقرت شعبية التحالف المسيحي المحافظ عند 29%.

وفي المقابل، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، بمقدار نقطتين مئويتين إلى 16%.

كما تراجعت نسبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 21%، ليحل في المرتبة الثانية خلف التحالف المسيحي.

واستقرت شعبية حزب الخضر عند نسبة 12%، وحزب "اليسار" عند 6%.

وتراجعت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 5%.

وظل الحزب الديمقراطي الحر دون تغيير عند نسبة 4%، أي أقل من الحد الأدنى المطلوب للدخول إلى البرلمان وهو 5%.

وأظهر استطلاع آخر، أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح محطة "آر تي إل /إن تي في" اتجاهات مماثلة تقريبا: 29% للتحالف المسيحي و16% للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ووفقا لاستطلاع "فورسا"، حصل حزب الخضر على 14%، بينما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 20%، و"اليسار" على 6%، وحصلا كل من حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" والحزب الديمقراطي الحر على 4%.

وشمل استطلاع "يوجوف"، 2083 شخصا في الفترة ما بين 7 و10 فبراير 2025.

وشمل استطلاع "فورسا"، 2502 شخص في الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري.