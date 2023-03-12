تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلستها اليوم الأحد، للنطق بالحكم على المتهم بقتل محامي داخل مكتبه بمنطقة كرداسة، وذلك بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في واقعة قتل محامي كرداسة أن المتهم "م . ف"، 33 سنة، يعمل كهربائي سيارات ويقطن بمنطقة أبو رواش، تعمد قتل المجني عليه بنداري حمدي مع سبق الإصرار والترصد لاعتقاده تواطؤ المجني عليه مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اختمر في ذهنه الانتقام من المتهم بقتله، حيث بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، واستخدم في ذلك بندقية آلية، وذخائر لنفس السلاح، وحضر إلى مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، وانهال عليه بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات بالطلاقات النارية المذكورة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح آلي وطلاقات نارية التي تستخدم البندقية الآلية.