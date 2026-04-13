ضبط قائد سيارة أجرة تعدى علي سيدة أثناء تصويرها له بسبب خلاف بينهما حول الأجرة في الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على قائدة سيارة "أجرة" تعدى علي سيدة أثناء تصويرها له بسبب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة بأحد الشوارع بالفيوم.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطعى فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تضرر صاحبة الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بالتعدى عليها أثناء تصويرها له بسبب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة بأحد الشوارع بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديدالقائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 10الجارى قامت بإستقلال سيارة أجرة "تاكسى" من محل إقامتها متجهة لإحدى المستشفيات بالفيوم وعقب وصولها حدثت مشادة كلامية بينها وقائد السيارة لطلبه أجرة أزيد من المقرر ورفضه إنزالها أمام باب المستشفى.. ولدى قيامها بتصويره تعدى عليها بالسب وحاول التحصل منها على هاتفها ، وتدخل الأهالى للفض بينهما.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بثان الفيوم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها. وتولت النيابة العامة التحقيق.