الإثنين 13 أبريل 2026 4:14 م القاهرة
وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 4:07 م

بدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقدية لمنطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلالها واستخدام الجبل فى إقامة مشروعات طاقة الرياح.
واستهل الوزيران الجولة بتفقد عدد من المواقع المقترحة لتحقيق الربط أعلى الجبل على ارتفاع 1500 متراً، والتي تصل سرعات الرياح بها إلى 15 متر/ ثانية والمناطق القريبة من الزعفرانة، وتم التأكد الميداني من المسارات والاتجاهات المختلفة لإقامة عدد من المحطات العملاقة.

