جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة بنت جبيل وأحيائها بجنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات عنيفة على مدينة بنت جبيل وأحيائها بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مدينة بنت حبيل تعرضت لغارات عنيفة معادية، تزامنًا مع قصف مدفعي لمعظم أحيائها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء المظليين والكوماندوز وجفعاتي تواصل، تحت قيادة الفرقة 98، توسيع النشاط البري المركّز لتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى أن القوات استكملت خلال الأسبوع الأخير، عملية تطويق بلدة بنت جبيل، وبدأت هجومًا عليها.

وزعم أن «القوات قضت أكثر من 100 عنصر تابع لحزب الله اللبناني خلال اشتباكات وجهاً لوجه ومن الجو، ودمرت عشرات البنى التحتية التابعة للحزب، وعثرت على مئات الوسائل القتالية في المنطقة».

من جهته، أعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجمات بمسيّرات وصواريخ استهدفت موقعًا قياديًا إسرائيليًا وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل التي شهدت اشتباكات عنيفة.

وأوضح الحزب أنه هاجم بمسيّرات موقعًا قياديًا إسرائيليًا بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، ضمن العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة الحدودية.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن مصادر أن معارك تدور بين مقاتلي الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله على طول جميع الطرق المؤدية إلى بنت جبيل، وأنه على الرغم من القوة الجوية والبرية، لم تتمكن القوات الإسرائيلية بعد من السيطرة على مواقع رئيسية داخل البلدة.

ونقل مصدر أمني لبناني لقناة «الجزيرة» إن الجيش الإسرائيلي أغلق جميع المداخل الرئيسية لبلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، معقل حزب الله، وأنه يقصف البلدة بالطائرات الحربية والمدفعية ويستخدم الفوسفور أيضًا.