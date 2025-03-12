سلاح الجو الإسرائيلي يستنفر تحسبا لصواريخ وطائرات بدون طيار من اليمن

قال معلّق الشئون العسكرية في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، إنّ سلاح الجو رفع حالة التأهب، وعزز منظومة الدفاع الجوي، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة إلى الجو لحماية السماء، بسبب المخاوف من إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية من اليمن.

وأضاف المعلّق الإسرائيلي، أنّه "على الرغم من الاستنفار، فإنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية للجمهور"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل نظام تحديد المواقع (GPS) وسط إسرائيل، بسبب الخوف من إطلاق النار من اليمن في المستقبل القريب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن.

وأكّدت القوات المسلحة أنّ ذلك يأتي إسناداً وانتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي للوسطاء لدفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونظراً إلى عدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.

وكان الحوثي قد منح في 7 مارس الحالي الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيّام (انتهت اليوم)، مؤكداً أنه "إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده".