لبنان: إحالة 41 إرهابيًا من تنظيمات مختلفة إلى القضاء العسكري

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان 41 إرهابيا يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية إلى المحكمة العسكرية في 6 قضايا منفصلة، لانضمامهم لتنظيمات إرهابية شديدة الخطورة، وارتكابهم جرائم وتنفيذهم اعتداءات إرهابية وعمليات عدائية ضد القوات المسلحة اللبنانية والجيش السوري.

وجاء بقرار الاتهام الأول، والذي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، ارتكاب 4 متهمين (لبنانيان وفلسطينيان) جريمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي الذي يحمل اسم أحد أبرز الإرهابيين في لبنان ويدعى أحمد الأسير، وهو التنظيم المعروف بـ (مجموعة أحمد الأسير).

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لأغراض إرهابية، بحق عناصر عسكرية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بها.

وتضمن قرار الاتهام الثاني 7 متهمين، لانضمامهم لتنظيم (داعش) الإرهابي، ومشاركتهم في الأعمال القتالية ضمن صفوف التنظيم ضد القوات المسلحة السورية، والتسلل على نحو غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية، والترويج لأفكار تنظيم داعش وتحبيذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر قرار الاتهام الثالث أن 5 متهمين من عناصر تنظيم (هيئة تحرير الشام) الإرهابي، شاركوا في الأعمال القتالية داخل الأراضي السورية، وقاموا بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات الجيش السوري.

وجاء بقرار الاتهام الرابع قيام 13 متهما بالانضمام إلى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، ومشاركتهم ضمن صفوف التنظيم والقتال في سوريا ضد القوات المسلحة السورية.

وأفاد قرار الاتهام الخامس أن 5 متهمين شاركوا في العمليات القتالية إلى جانب صفوف تنظيمات إرهابية في منطقة القلمون السورية، وارتكابهم مجموعة من العمليات العدائية ومحاولات القتل بقصد الإرهاب.

وتضمن قرار الاتهام السادس 7 متهمين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، والذين انضموا إلى التنظيم وشاركوا في العمليات القتالية بمنطقة يبرود السورية، ضد قوات الجيش السوري، فضلا عن تسللهم إلى لبنان وقيامهم برصد تحركات لوحدات تابعة للقوات المسلحة اللبنانية بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.