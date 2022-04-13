استقبل رئيس البرلمان الصربي "إيفيتسا داتشيتش"، السفير المصري في صربيا باسل صلاح، وذلك في مقر البرلمان الصربي، حيث أشار المسئول الصربي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما العلاقات الأخوية التي جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو، ودورهما الرئيسي في إنشاء حركة عدم الانحياز.



استعرض السفير المصري أثناء اللقاء الجهود الهادفة إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أشار إلى التطلع لتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصربية في ضوء التشكيل الجديد للبرلمان الصربي خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي عُقدت في 3 إبريل الماضي، وبما يُمثل استمراراً للعلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين.



من جانبه أشاد "داتشيتش" بعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما التعاون البرلماني، منوهًا إلى أن صربيا تولى أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع مصر وتسعى إلى الارتقاء بها في كافة المجالات، مُشيرًا إلى زيارته لمصر في شهر ديسمبر الماضي وتشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية.