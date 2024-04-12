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أعداد جريدة الشروق
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تراجع أسعار النفط بعد تبدد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية في الأجل القريب

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 2:11 ص

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الخميس، بعد تبدد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 89.74 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.02 دولار للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بانقطاع في التيار الكهربائي أمس الأربعاء أدى إلى توقف عدد من وحدات إنتاج الوقود في منشأة موتيفا إنتربرايز الضخمة التي تبلغ طاقتها 626.6 ألف برميل يوميا في بورت آرثر بولاية تكساس.

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