الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء الأحد، غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى إصابة عدد من المواطنين جراء غارتين للاحتلال على مخيم النصيرات، وسط القطاع.

واستُشهد مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون، جراء غارات جوية إسرائيلية غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

وقال مراسل وكالة «صفا»، إن 5 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مقهى «تويكس» غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهداء وأصيب عدد آخر في قصف جويّ استهدف بلدة جباليا.

وذكر أن الاحتلال استهدف مدينة رفح جنوب القطاع بعدد من الغارات الجوية.

وصباح اليوم أطلقت آليات الاحتلال النار على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت 47 خرقاً موثقًا.