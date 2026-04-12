السويد: احتجاز سفينة شحن لفترة بسبب تفريغ مخلفات فحم في البحر

ذكر خفر السواحل السويدي أنه تم احتجاز سفينة شحن مسجلة لدى بنما، كانت تبحر من روسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد تفريغها مخلفات الفحم في البحر قبالة الساحل الجنوبي من السويد.

وقال خفر السواحل إن قبطان سفينة الشحن "هوي يوان" كان قد اعترف بالمخالفة ودفع كفالة مالية لغرامة ستُفرض لاحقا. وتم الإفراج عن ناقلة البضائع السائبة ويمكنها مغادرة السويد.

وأضاف خفر السواحل أن مسئولي خفر السواحل صعدوا، بناء على تعليمات من النيابة العامة، على متن سفينة الشحن هوي يوان قبالة ميناء يستاد.

وذكر خفر السواحل أن طائرة تابعة له لاحظت أثناء تحليقها فوق بحر البلطيق أمس السبت أن ناقلة البضائع السائبة كانت تفرغ مخلفات الفحم في الماء. وأضاف: "أن هذا يعد انتهاكا لقانون البيئة".

وأشار خفر السواحل إلى البدء في تحقيق أولي، وأضاف أن سفينة الشحن التي يبلغ طولها 225 مترا كانت متجهة إلى مدينة لاس بالماس في أسبانيا.