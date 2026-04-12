المجريون يصوتون في انتخابات حاسمة قد تنهي عهد أوربان

توجه الناخبون المجريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار برلمان جديد في انتخابات تعتبر الأهم منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 1989.

ويسعى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للحصول على ولاية أخرى في منصبه بعد 16 عاما في الحكومة، وهي الفترة التي يقول النقاد إنه وجه خلالها المجر نحو نظام شبه استبدادي.

ووضع هذا المسار بودابست في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، بينما جعل البلاد تتماشى بشكل أوثق مع روسيا والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه أوربان تحديا من حليفه السابق بيتر ماجيار، الذي أسس قوة معارضة حول حزب "تيسا" المنتمي ليمين الوسط، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية للفوز في التصويت.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 6 صباحا، وكان من المقرر أن تُغلق عند الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وصل فيكتور أوربان وأبرز منافسيه، بيتر ماجيار، إلى مركزي اقتراع منفصلين في بودابست في وقت متقارب تقريبا للإدلاء بصوتيهما، حسب وكالة (أ ب).

وقال أوربان البالغ من العمر 62 عاما، في حديثه إلى الصحفيين خارج مركز الاقتراع، إن الحملة الانتخابية كانت "لحظة وطنية عظيمة من جانبنا"، وشكر النشطاء والمؤيدين على جهودهم. وأضاف: "أنا هنا من أجل الفوز." وفقا لـ (أ ب).

ونقلت وكالة (أ ب) عن ماجيار قوله للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته، إن الانتخابات تمثل "خيارا بين الشرق أو الغرب، وبين الدعاية أو الخطاب العام الصادق، وبين الفساد أو الحياة العامة النزيهة."

وأضاف: "أحث جميع المواطنين المجريين على ممارسة حقهم في التصويت."