 فايننشال تايمز: بريطانيا لن تشارك في فرض حصار على مضيق هرمز - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2026 10:47 م القاهرة
فايننشال تايمز: بريطانيا لن تشارك في فرض حصار على مضيق هرمز


نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:25 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:25 م

نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن مصادر مطلعة أن بريطانيا لن تشارك في فرض حصار على مضيق هرمز.

وأضافت نقلا عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أنه يجب عدم فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، وأن يجري العمل مع فرنسا وشركاء آخرين لتشكيل تحالف لحماية حرية الملاحة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حصار مضيق هرمز سيبدأ قريبا.

واضاف: "الحصار سيفرض على جميع السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز".

وتابع: "مبدؤنا سيكون إما كل شيء أو لا شيء ونحن نحشد سفننا ولدينا أسطول ضخم نحركه إلى مضيق هرمز".

وتابع: "عبرت مدمرتان أمريكيتان أمس مضيق هرمز ولم يفعل أي أحد شيئا حيال ذلك".

وأكد: "ما سيحدث لإيران يشبه فنزويلا وأتوقع عودة الإيرانيين لطاولة التفاوض وأن يمنحونا كل ما نريده".

وأضاف: "المنشور عن محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين لطاولة التفاوض وليس لدى إيران أي أوراق للتفاوض".

وواصل: "يمكنني تدمير قطاع الطاقة في إيران خلال ساعة واحدة لكن أكره الإقدام على ذلك".


