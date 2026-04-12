المجر: أوربان وماجيار يتبادلان الرسائل الحادة قبل انتخابات وصفت بالأهم منذ الانتقال للديمقراطية

قدم زعيم المعارضة المجرية بيتر ماجيار ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم السبت، خطابين انتخابيين متنافسين أمام الناخبين، وذلك قبل يوم واحد من توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تعد الأهم منذ الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال ماجيار لأنصاره في مدينة دبرتسن شرقي البلاد إن أوربان، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي، سيتم إبعاده من منصبه، داعيا إلى دعم "مجر أوروبية وفعالة وإنسانية وحرة ومستقلة".

وأضاف خلال التجمع الختامي لحزبه اليميني الوسطي "تيسا" أن "ملايين المجريين سيصوتون غدا من أجل المجر أوروبية وفعالة وإنسانية وحرة ومستقلة".

وحضر الفعالية أكثر من 10 آلاف من المؤيدين، حيث امتلأت الساحة الرئيسية أمام الجامعة في ثاني أكبر مدن المجر، إضافة إلى الشوارع المحيطة.



وقال ماجيار: "غدا سنهزم الحزب الحاكم ونحرر وطننا الجميل من الفساد والأكاذيب وخطاب الكراهية والفقر"، متهما أوربان بربط المجر بموسكو، ومتعهدًا بإعادة تثبيت موقع البلاد داخل أوروبا.

وأضاف: "مكان المجر هو، وكان وسيظل في أوروبا".

في المقابل، تبنى أوربان نبرة مختلفة خلال تجمع في بودابست، محذرا من أن فوز حزبه "فيدس" فقط هو الذي سيحافظ على بقاء المجر خارج الحرب في أوكرانيا المجاورة.