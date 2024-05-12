بلينكن: حماس باقية مهما فعلت إسرائيل في رفح

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيخلف حالة كبيرة من الفوضى ولن يقضي على وجود حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأقر بلينكن، في حديث متلفز مع قناة "سي بي إس نيوز"، أن علميات إسرائيل العسكرية في قطاع غزة للقضاء على "حماس" خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في القطاع. واعتبر أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقال: "سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس حتى مع حصول هجوم في رفح" مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي على رفح ستنجم عنه حالة من الفوضى، مع بقاء الحركة في القطاع.

وأضاف: "رأينا حماس تعود إلى مناطق استولت عليها إسرائيل بدءا من الشمال ووصولا إلى مدينة خان يونس جنوبا"، مشيرا إلى أن واشنطن بحثت مع تل أبيب طريقة أفضل للتوصل إلى نتيجة دائمة بحسب قوله.

وحذرت الولايات المتحدة علنا من أنها قد تعمد إلى تعليق تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل ولا سيما القذائف المدفعية في حال شنت تل أبيب هجوما واسعا على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق أنّ وقف إطلاق النار ممكن "غدا" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن المحتجزين في قطاع غزة.