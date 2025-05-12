تونس تعمل على إدراج حديقة جيولوجية على لائحة اليونسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعمل تونس على استكمال ملف إدراج مشروع "الحديقة الجيولوجية الظاهر" بجنوب شرق البلاد على قائمة الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونسكو).

وأفادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان لها، إنه جرى تقديم عرض اليوم الاثنين حول مدى تقدم إعداد الملف الفني، بالإضافة إلى الخطوات المقبلة لضمان استيفاء شروط اليونيسكو وتعزيز فرص اعتماد الحديقة كموروث جيولوجي.

وتضم الحديقة الجيولوجية شواهد عن الحياة في العصور القديمة من بينها بقايا ديناصورات ومتحجرات بحرية ونباتية ورسوم جدارية تؤرخ حياة الإنسان القديم وبقايا نيازك سقطت في الجنوب.

وقالت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت، إن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث الجيولوجي والتراث الثقافي المادي واللامادي.

وتم إطلاق مشروع الحديقة في العام 2016 على مساحة تقدر بستة آلاف كيلومتر مربع تغطي سلسلة جبال الظاهر الممتدة على أجزاء من ولايات تطاوين وقابس ومدنين جنوب تونس.

وأرسلت تونس ملف ترشيح الحديقة إلى منظمة يونسكو في نوفمبر الماضي.

وبحسب وزارة الصناعة سيزور خبيران من يونسكو في الفترة بين 20 إلى 25 مايو الجاري الحديقة الجيولوجية من أجل تقييم ميداني.

وتعد الحديقة المشروع النموذجي الأول في تونس والثالث في أفريقيا بعد المغرب وتنزانيا.