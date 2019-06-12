ماكرون: سأجري محادثات شاملة مع بوتين في الأسابيع القليلة المقبلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، إن على أوروبا أن تحافظ على الحوار مع روسيا وأن تستعيد ديناميكيات العلاقات، وإنه على وجه الخصوص، سيعقد محادثات شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.



وأضاف ماكرون فى مقابلة مع شبكة تلفزيون سويسرية إنه :"يتعين على أوروبا، التي أؤمن بها، وذات التعددية القطبية، والتى أدافع عنها ، أن تبني قواعد جديدة من الثقة والأمن مع روسيا، ويجب ألا تتفق مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) فحسب، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن ماكرون .



وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة آر تي أس التليفزيونية السويسرية إن الأمر يحتاج فقط إلى بناء [علاقات] بين أوروبا وروسيا.