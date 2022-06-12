مسؤولون بالليكود: أورباخ ليس جادًا في الانشقاق عن حزب رئيس وزراء إسرائيل

قال مسؤولون في حزب "الليكود" المُعارض الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الليلة إن نير أورباخ عضو حزب "يمينا" ليس جادًا في المفاوضات مع الليكود من أجل الانشقاق عن حزب رئيس الوزراء.

ونسبت القناة الـ "14" العبرية إلى مسؤولين بارزين في الحزب قولهم "أورباخ يلعب معنا، لن ننتظره طويلا، ومن المؤسف أنه لن يستيقظ إلا عندما تسقط حكومة نفتالي بينيت ويغلق الباب في وجهه".

وكان مساعدون بالكنيست قالوا - الأسبوع الماضي - إن أورباخ، عضو حزب رئيس الوزراء "يمينا" يجري مفاوضات مع الليكود من أجل إسقاط الحكومة مقابل ضمان مكان له في قائمة الليكود في الانتخابات القادمة.

وكان أورباخ قد تهجم على مازن غنايم بعد تصويته ضد قانون الطوارئ في "الكنيست" الأسبوع الماضي، وهو قانون يجدد كل خمس سنوات منذ عام 1967 ويقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة الغربية. وكان أورباخ يربط مصيره مع زميليه الآخرين في الحزب وهما وزيرة الداخلية القوية أيليت شاكيد وكارا، لكنه هذه المرة يفاوض "الليكود" بمفرده وبسرية.

وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشر مساء الثلاثاء الماضي تصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو نتائج الانتخابات إذا أجريت اليوم. وحسب الاستطلاع سيفشل وزير القضاء جدعون ساعر في عبور نسبة الحسم، وهو عضو آخر في الائتلاف يجري مفاوضات مع حزب الليكود ليضمن مكان لنفسه في الحكومة القادمة.