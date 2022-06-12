 لوجانسك: المدنيون يغادرون مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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لوجانسك: المدنيون يغادرون مصنع آزوت في سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 1:13 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 1:13 ص

أعلنت جمهورية لوجانسك، المعلنة من جانب واحد، اليوم السبت، أن المدنيين بدأوا مغادرة مصنع أزوت في سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن "سفير جمهورية لوجانسك الشعبية" لدى روسيا، روديون ميروشنيك، القول إن المدنيين بدأوا في مغادرة مصنع آزوت عبر الحاجز الثاني لجمعية آزوت الكيميائية، الذي لا يخضع لسيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه يتم استقبال المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن.
ولفت إلى أن القوات الأوكرانية المتبقية تتمركز في عدد من الأبنية بمنطقة البوابة الأولى، وتندلع اشتباكات معها من حين لآخر، مؤكدا أن هؤلاء لا زالوا يحتجزون مئات المدنيين "كرهائن"، وأنه مع تضييق البقعة التي تتم محاصرتهم بها سيتمكن المدنيون من المغادرة.

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