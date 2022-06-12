تحالف الأحزاب المصرية: الحوار الوطني يضع القوى السياسية أمام مسؤوليتها

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني يضع القوى السياسية والأحزاب في موضع المسؤولية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لهذا الحوار.

وأضاف مطر، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء السبت، أن اختلاف الأحزاب في وجهات النظر أمر طبيعي ووارد، ولكن تتفق بمبدأ الديمقراطية وحرية الرأي.

وكشف عن رؤية تحالف الأحزاب المصرية، داخل الحوار الوطني والتي أكد أنها لابد من أن تكون في صالح المواطن، ولها نظر للمستقبل وبناء الدولة ومواجهة التحديات، بالإضافة إلى أمن واستقرار الدولة، لافتا إلى أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجتمع لطرح أفكارها، وبالتالي يتم التقارب بين وجهات النظر، ليكون للتحالف وجهة نظر واحدة يتفق عليها جميع الأحزاب داخله.

وأشار إلى أن من أهم المحاور التي يركز عليها تحالف الأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني، المحور الاقتصادي، باعتباره يمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة، مع تقديم رؤية لتنمية الاستثمارات، ومقترحات لمعالجة بعض القوانين والتشريعات التي تعرقل العملية الاستثمارية، ووضع وجهات نظر يمكن أن تطبق على أرض الواقع من دون أن تستضدم بالدستور أو القانون.

وتابع أن المحور الثاني الذي يهتم به التحالف هو المحور الاجتماعي، موضحا أن هذا المحور يشمل حرية التعبير عن الرأي، والأوضاع الأمنية التي أشاد بمستواها خال الفترة الحالية.

وأخيرا أكد أن التحالف يهتم بالحوار عن الملف السياسية، وكيف سيكون نظام الحكم في مصر خلال الفترة المقبلة.