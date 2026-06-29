الحكومة العراقية: إنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالفساد

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، إلقاء القبض على 21 متهما متورطا في ملفات الفساد ضمن عملية «صولة الفجر».

وقال في تصريحات، نقلها موقع «العهد نيوز»، العراقي، إن رئيس الوزراء علي الزيدي، وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الفساد.

وأكد أن «حملة مكافحة الفساد التي تتبناها الحكومة مستمرة، ضمن توجه رسمي لتعزيز النزاهة وملاحقة ملفات الفساد».

وأشار إلى أن «الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها، مضيفًا: «لا تمييز في محاسبة المتورطين بالفساد والقانون يطبق على الجميع».

وأكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نشرت اليوم بعد جلسة للحكومة العراقية الليلة الماضية، إن «ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسئولية»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن «الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها».

وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".

ودعا الزيدي، إلى «المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفي ميجاوات خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثير في العام المقبل».

وحسب بيان للحكومة العراقية، كلف الزيدي، الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.

وكانت القوات العراقية، شرعت أمس الأحد، بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصا، بينهم: قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسئولين كبار في الدولة العراقية، ومازالت العملية مستمرة.