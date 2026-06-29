رجي: أولويتنا ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن أولوية حكومة بلاده تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رجي، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، هنّأه فيه الأخير على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وأشار الوزير اللبناني، عبر صفحته بمنصة «إكس»، إلى أن نظيره أعرب عن أمله في أن يُشكّل هذا الاتفاق بداية لمسارٍ يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني، ويُرسّخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

وينص الاتفاق، الذي وُقّع في واشنطن، الجمعة، ووصفه الطرفان بأنه خطوة أولى، على انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان.

إلا أنه بعد يومين من توقيع الاتفاق، وافقت إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

وفي المقابل، رفض حزب الله وإيران الاتفاق، وطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وهو ما رفضته إسرائيل.

وتؤكد إيران أن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من لبنان.