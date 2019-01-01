محطة تليفزيونية ألمانية تدافع عن مزحة عن نوبات ارتجاف ميركل

دافعت محطة "بروزيبن" التليفزيونية الألمانية عن الكوميدي الألماني من أصل أفغاني، فيصل كاووسي، بعدما تفوه بمزحة عن الحالة الصحية للمستشارة أنجيلا ميركل خلال برنامج ترفيهي تبثه المحطة على الهواء.

وفي البرنامج الذي يحمل عنوان "المغني الملثم"، يظهر العديد من النجوم في دور مطربين، لكنهم متخفيين داخل أزياء شديدة البهرجة لا تُظهر وجوههم.

ودارت حلقة مساء أمس حول الكشف عن هوية نجم متخفي في زي طائر من فصيلة الكوكاتو.

وخلال أدائه على المسرح، بدا النجم المتخفي متوترا جسديا، وارتجف عدة مرات.

وقال كاووس، الذي كان ضمن منصة المشاركين في الكشف عن هوية النجوم المتخفيين، إنه يخمن أن يكون النجم هو الممثل والمذيع الألماني يورجن فون دير ليبه، وأضاف: "إلا إذا استمر المتخفي في الارتجاف، سأقول حينها إنه أنجيلا ميركل".

يُذكر أن ميركل عانت من عدة نوبات ارتجاف علانية خلال استقبالها رؤساء حكومات على مدار الأسابيع الماضية. وكانت تظهر هذه النوبات خلال وقوفها تحية للسلام الوطني.

وكانت آخر نوبة ارتجاف لميركل أول أمس الأربعاء، أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه بمراسم عسكرية.

وأكدت ميركل بعد ذلك أن حالتها الصحية جيدة، وقالت: "لا ينبغي الشعور بقلق".

وقوبلت المزحة باستياء وانتقادات بين الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت محطة "بروزيبن": "نحن نحب الضحك، ونحب فيصل كاووسي، ونندهش دائما مما يمكن أن يزعج الناس فنيا".

وتابع حلقة البرنامج أمس 03ر3 مليون مشاهد في المتوسط.

وفي النهاية اتضح أن النجم المتخفي هو الممثل الألماني هاينتس هونيش.