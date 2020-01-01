أوبرا متروبوليتان تقدم سلسلة حفلات أونلاين من أمريكا وأوروبا

أعلنت أوبرا متروبوليتان في نيويورك، عن حفلات موسيقية عبر البث المباشر من مواقع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لعدد من نجوم الأوبرا، حيث يبدأ السلسلة الفنان الألماني جوناس كوفمان يوم 18 يوليو، بحفل مباشر من دير بولينج في بافاريا.

وتغني مغنية الأوبرا الروسية النمساوية آنا نتريبكو في قصر ليختنشتاين بفيينا يوم 10 أكتوبر، وبعد ذلك بأسبوعين ستشدو السوبرانو ديانا دامراو وزميلها جوزيف كاليخا في مالطا.

وسيتم بث عروض أيضًا للمشاهدين من مواقع من بينها واشنطن ونيويورك وبرلين.

وكانت أوبرا متروبوليتان، التي تم إغلاقها منذ منتصف مارس، أعلنت في الآونة الأخيرة أنها لن تفتح مرة أخرى قبل 31 ديسمبر.