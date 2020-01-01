 إيران تسجّل 2186 إصابة بكورونا.. ووفاة 194 خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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إيران تسجّل 2186 إصابة بكورونا.. ووفاة 194 خلال 24 ساعة

طهران - أ ش أ:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 1:28 م

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات حتى اليوم الأحد، إلى 257 ألفا و303 أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سادات لاري -حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إنه تم تسجيل 194 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيران 12 ألفا و829 شخصا.

وأضافت لاري أنه يوجد 3359 شخصا في حالة حرجة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 219 ألفا و993 شخصا حتى الآن.

وأشارت إلى أن مليونا و972 ألف شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس کورونا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

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