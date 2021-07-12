حكومة النيجر تعلن مقتل 5 مدنيين و4 عسكريين و40 إرهابيا غربي البلاد

أعلنت الحكومة في النيجر مقتل 5 مدنيين، و4 عسكريين و40 إرهابيا في هجوم شنه عناصر يشتبه في أنهم إرهابيون في منطقة "تيلابيري" غربي البلاد بالقرب من الحدود مع مالي.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية في نشرتها اليوم الاثنين، إن 100 إرهابي مدججين بالسلاح هاجموا قرية "تشوما بانجو" على متن عشرات الدراجات النارية.

وأضاف البيان أن رد الفعل السريع والقوي لقوات الدفاع والأمن سمح بصد الهجوم من خلال إلحاق خسائر فادحة بصفوف المهاجمين، مشيرا إلى ضبط 14 دراجة نارية و4 رشاشات و4 قذائف "آر بي جي 7" و12 بندقية طراز "إيه كيه 47" و10هواتف خلوية.

يذكر أن "تشوما بانجو" تقع في منطقة "تيلابيري" على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة منذ سنوات بهجمات دموية تشنها جماعات إرهابية.

وكان 70 مدنيا قد قتلوا في يناير الماضي بأيدي عناصر يشتبه في أنهم إرهابيون في "تشوما بانجو" و30 في قرية "زاروماداري" المجاورة. وتخضع منطقة "تيلابيري" لحال طوارئ منذ عام 2017. ولمكافحة الإرهابيين، حظرت السلطات منذ عام حركة مرور الدراجات النارية وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يشتبه في أنها تقدم مساعدة "للإرهابيين".

يشار إلى أن النيجر تكافح منذ سنوات ضد مجموعات مسلحة من دون أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بها، رغم التعاون الإقليمي والمساعدة العسكرية الغربية.