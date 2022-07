نفذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربة في شمال غرب سوريا استهدفت زعيم داعش، وأحد كبار قادة التنظيم.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية إن ماهر العقال، أحد كبار قادة داعش الخمسة وزعيم داعش في سوريا، قُتل في الضربة التي وقعت في شمال غرب سوريا، اليوم.

قبل ذلك، كانت القيادة المركزية قد أفادت بأن إن ماهر العقال استُهدف، كما تم استهداف قائد كبير آخر في داعش خلال الغارة.

وأشار البيان إلى أن طائرة مسيرة نفذت العملية خارج جنديرس في شمال غرب سوريا.

وبحسب مراجعة أولية للضربة، قالت القيادة المركزية إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وصرح الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، بأن "إبعاد قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".

وأظهرت صور متداولة بقايا دراجة نارية محطمة ومتفحمة بالكامل.

Pictures that circulated of the aftermath of the strike