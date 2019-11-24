نفذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربة في شمال غرب سوريا استهدفت زعيم داعش، وأحد كبار قادة التنظيم.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية إن ماهر العقال، أحد كبار قادة داعش الخمسة وزعيم داعش في سوريا، قُتل في الضربة التي وقعت في شمال غرب سوريا، اليوم.

قبل ذلك، كانت القيادة المركزية قد أفادت بأن إن ماهر العقال استُهدف، كما تم استهداف قائد كبير آخر في داعش خلال الغارة.

اصطادته على دراجته النارية.. #البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في #سوريا ماهر العقال بضربة نفذتها مُسيرة أميركية#العربية pic.twitter.com/wUsfEweh3I — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

وأشار البيان إلى أن طائرة مسيرة نفذت العملية خارج جنديرس في شمال غرب سوريا.

وبحسب مراجعة أولية للضربة، قالت القيادة المركزية إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.

وصرح الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، بأن "إبعاد قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".

وأظهرت صور متداولة بقايا دراجة نارية محطمة ومتفحمة بالكامل.

Pictures that circulated of the aftermath of the strike pic.twitter.com/cbp1Ce6iBF — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 12, 2022

وماهر العقال أحد كبار قادة داعش الأربعة وزعيم التنظيم في سوريا، وكان مسؤولاً أيضًا عن جهود توسيع شبكات داعش خارج العراق وسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ماهر العقال كان يحمل هوية مزورة تحمل اسم شخص آخر صادرة عن المجلس المحلي في عفرين، حيث يعمل ضمن ما يعرف بفصيل "أحرار الشرقية".

وبتسهيل من قادة في هذا الفصيل، انتقل ماهر العقال من منطقة شرق الفرات شمالي سوريا عام 2020 إلى منطقة عفرين، حيث كان قياديًا بارزًا بـ"داعش" إبان سيطرة التنظيم على مدينة الرقة، بحسب المرصد السوري.

والقيادي القتيل هو شقيق "فايز العقال" الذي شغل منصب أمير اللجنة المفوضة (إدارات الولايات) قبل مقتله في مشهد شبه متطابق بمدينة الباب في يونيو عام 2020.