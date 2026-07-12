أمير الكويت يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة 4 أيام على وفاة أمير قطر السابق

أمر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج، ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام؛ حدادًا على وفاة الأمير القطري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على صفحته الرسمية «فيسبوك»، إنه يتقدم بخالص التعازي إلى دولة قطر الشقيقة، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الجلل، داعيًا «المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».