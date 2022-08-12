بريطانيا: إعلان حالة الجفاف في عدة أجزاء من انجلترا في ظل موجة حر تشهدها البلاد

أعلنت السلطات البريطانية حالة الجفاف في عدة أجزاء في انجلترا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة وهطول الأمطار بكميات قليلة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ أنه تم الإعلان رسيما أن مناطق في جنوب وجنوب غرب ووسط أنجلترا وكذلك شرقها في حالة جفاف، موضحة أن هذا الإعلان يعني أنه سيتم وضع قيود على استخدام المياه للأغراض المنزلية والتجارية لسكان هذه المناطق.

ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة بحلول ظهر اليوم الجمعة إلى ما يصل إلى 35 درجة مئوية في المناطق الجنوبية من المملكة المتحدة، لتصبح بذلك أشد حرا من جزر البهاما، وجامايكا، وبربادوس.