مدير الشئون السيبرانية الصيني: مدينة شنجن تنتج 70% من إنتاج الصين للذهب

قال نائب مدير الشئون السيبرانية في مدينة شنجن، شانج شونج ليانج، إن مدينة شنجن هي أول منطقة اقتصادية خاصة في جمهورية الصين الشعبية، والبوابة الأولى لفتح اقتصاد البلاد على الاستثمارات الخارجية.

وأضاف ليانج، خلال لقاء جمعه مع وفد من الصحفيين المصريين ومسئولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في مدينة شنجن، أن المدينة تتمتع بمقومات وامتيازات كثيرة، فضلا عن كونها أصبحت ضمن أنجح 10 مدن حول العالم، حيث يوجد بها رابع أكبر ميناء في العالم، كما تضم 4 مباني تعد الأعلى في العالم، حيث يتجاوز طولها 200 متر.

ولفت إلى أن كل هذا يعكس تطور المدينة بشكل سريع للغاية، ويرصد الطفرة الحقيقية والتحويل الذي حدث في مسار المدينة نحو النمو والتقدم.

وأشار إلى إن شنجن أصبحت تشتهر أيضا بصناعة زجاج النظارات حيث تنتج 50% من إنتاج الصين كما تشتهر بصناعة الذهب وتنتج 70% من إنتاج الصين من الذهب.

وتعد مدينة شنجن، الواقعة في مقاطعة جواندونج جنوب الصين، من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، وتقع المدينة على الحدود مع هونج كونج، ويمر عبرها خط السكة الحديدية الواصل بين قوانغتشو وهونج كونج، وتصنف بأنها المكان الأمثل لإنشاء صناعات حديثة.