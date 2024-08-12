وكيل الأزهر يهنئ الدكتور نظير عياد بتعيينه مفتياً للديار المصرية

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للدكتور نظير عياد لتعيينه مفتياً للديار المصرية، بعد رحلة عطاء أزهرية خالصة في مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن الدكتور نظير عياد استطاع أن يقدم إبداعاً وإدارةً وتأليفاً، وشارك بعقلية العالم المدقق في كثير من جوانب الحراك العلمي والمجتمعي.

وتوجه وكيل الأزهر إلى المولى عز وجل، خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالدعاء أن يعين الدكتور نظير عياد ويوفقه لكل خير، وأن يكتب على يديه ما فيه صالح العباد والبلاد.

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه الإفتاء، مؤكداً أن فترة عمله كانت رمزاً للعطاء العلمي والفتوى الراقية، وأنه لم يدخر وسعاً في عمله.