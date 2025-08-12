تركيا: السيطرة على حرائق غابات واستمرار الجهود لإخماد أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي أعلن وجود حرائق مستمرة حتى الآن في ولايتي تشاناق قلعة ومانيسا غربي البلاد

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، سيطرة فرق الإطفاء بالكامل على عدة حرائق في مناطق عدة بالبلاد، فيما تتواصل الجهود لإخماد أخرى.

جاء ذلك في منشور على إكس، الثلاثاء، تحدث فيه عن آخر مستجدات حرائق الغابات في تركيا.

وقال إن فرق الإطفاء سيطرت بالكامل على حرائق غابات كانت مندلعة في مناطق أزينا (تشاناق قلعة)، وأناز (أدرنة)، وييلاداغي (هطاي) وشهزاده (مانيسا).

وذكر أنه تمت السيطرة بنسبة كبيرة على حرائق أخرى في مناطق أيواجيك (تشاناق قلعة)، ومودورنو (بولو)، وغوكصون (كهرمان مرعش) وديكيلي (إزمير).

في المقابل، أفاد يوماقلي باستمرار الجهود للسيطرة على حرائق مندلعة في مركز ولاية تشاناق قلعة، فيما تمت السيطرة نسبيا على حريق بمنطقة صوما التابعة لولاية مانيسا، غربي البلاد.

وأمس الاثنين، أعلن يوماقلي السيطرة على 45 حريق غابات من أصل 55 اندلعت في عموم البلاد.

وتشهد تركيا منذ أسابيع حرائق غابات في ولايات مختلفة تزامنا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.