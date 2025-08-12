ضياء رشوان لحماس: أرجوكم لا تتأخروا في الرد على المبادرة المصرية القطرية

وصف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تحركات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال الضغط وحشد القوات وتصريحات رئيس الأركان حول أهداف احتلال مدينة غزة؛ بأنها تندرج تحت «سياسة حافة الهاوية».

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد» أن التصعيد العسكري الإسرائيلي رغم أنه «غير مستبعد»؛ إلا أنه يمثل «جزءا من الضغط نحو التفاوض»، بحسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأكد أن «الاحتمالين واردان حتى اللحظة»؛ ولكن «أميل بنسبة أكبر قليلا إلى أن التفاوض قد يكون هو الهدف»، مشيرا إلى أن «هذا سيعتمد على ما هو يجري في القاهرة وسيجري ربما غدًا أو بعد غد -لا أعلم متى- في الدوحة، الوفد الفلسطيني الذي جاء من حماس سيستمع ويقرر».

ووجه نداء إلى حركة حماس، قائلا: «أخاطب حماس وأكرر مرة ثانية، أرجوكم لا تتأخروا في الرد على المبادرة، جربنا ذلك مرتين أو ثلاثة، وكان توقيت القرار هو أهم جزء في نجاحه».

وشدد أن «القاهرة لن تنقل أبدا لحماس شيئا اسمه رفع الراية البيضاء»، ، مشيرا إلى أن «أقصى انتقاد من حماس، كان الخطأ الكبير أو الخطيئة من السيد خليل الحية، ولكن لا يوجد قيادة أخرى في حماس تحدثت أبدًا في أي لحظة، عن أن القاهرة تضغط من أجل رفع الراية البيضاء».

وتابع: «لدى القاهرة وقطر مقترح محدد، إذا رأت حركة حماس في هذا المقترح أنه يرفع الراية البيضاء، فمن حقها أن ترفضه، ولا أظن أن الوسطاء يرون فيه هذا، وإذا رأت فيه أنه ربما يمكن تراجع تكتيكي لخدمة الانتصار الاستراتيجي للقضية الفلسطينية الذي يتحقق ويزداد الآن، فعليها أن تقبله ولكن بشروطها، فلا أحد يفرض شيئا؛ ولكن التوقيت مهم، فالقرار سواء بالرفض أو بالقبول، لا بد أن يكون في التوقيت المناسب».

وعبر عن أمله أن يكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائبه حسين الشيخ بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية لجلسة من أجل الانضمام والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، أيا كانت النتيجة من استمرار أو وقف الحرب، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، لا سيما وأن الشهر المقبل سيشهد الكثير من اعترافات دول العالم بالدولة الفلسطينية.

وكشف مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية، عن مبادرة جديدة يعمل عليها الوسطاء المصريون والقطريون، بمشاركة تركية، سيجري تقديمها إلى قيادة حركة حماس، وتهدف إلى نزع الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

وقال المصدر إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خليل الحية، سيصل مساء الاثنين إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين في إطار جهود إقليمية مكثفة لإحياء مسار التهدئة في قطاع غزة.

وتركز المبادرة على صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وأيضا جثامين المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن المبادرة موافقة حماس على خارطة تموضع جديدة للجيش الإسرائيلي، تحت إشراف عربي- أميركي، إلى حين التوصل إلى حل شامل لقضيتي سلاح وحكم حركة حماس.