3 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع

أعلن مستشفى العودة في النصيرات، يوم الثلاثاء، عن استقباله 3 شهداء و7 إصابات، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين، جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وذكر المستشفى أن بين المصابين حالات حرجة، جرى تحويلها إلى أقسام الطوارئ لتلقي العلاج، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع الإصابات رغم النقص الحاد في الإمكانات والأدوية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 61,369 شهيدًا، و152,850 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.