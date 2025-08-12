ناشطون هولنديون يحتجون أمام مبنى مايكروسوفت لدعمها إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بعد تمكين الشركة الأمريكية للجيش الإسرائيلي من تخزين ملايين الساعات من التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

احتج ناشطون هولنديون، الثلاثاء، ضد شركة مايكروسوفت الأمريكية لتمكينها الجيش الإسرائيلي من تخزين ملايين الساعات من التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مجموعة من الناشطين تدعى "Geef Tegengas" تجمعت أمام مركز بيانات شركة مايكروسوفت في العاصمة الهولندية أمستردام، للاحتجاج على تخزين بيانات الفلسطينيين.

وعلق الناشطون علم فلسطين على باب مبنى مايكروسوفت وجلسوا أمام المدخل فيما صعد آخرون على سطحه.

وقال أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم تجمعوا لإغلاق مدخل مبنى مايكروسوفت لتواطؤها مع إسرائيل.

وأظهرت وثائق مسربة من الشركة، أنه حتى يوليو 2025، تم تخزين 11 ألفا و500 تيرابايت من بيانات الجيش الإسرائيلي، معظمها على خوادم مايكروسوفت في هولندا وبعضها في أيرلندا وإسرائيل.

وأشارت الوثائق إلى أن الكمية المخزنة تعادل نحو 200 مليون ساعة من تسجيلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالفلسطينيين.

وكشف تقرير أعده موقع "+972" ومقره تل أبيب بالتعاون مع موقع "لوكال كول" وصحيفة "الغارديان"، أن وحدات عديدة داخل الجيش اشترت خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.

وذكر أن سجلات المكالمات الهاتفية المخزنة على منصة مايكروسوفت من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" استُخدمت معلومات استخبارية لشن هجمات جوية وبرية قاتلة.



