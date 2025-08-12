زيلينسكي: لا يمكن لترامب وبوتين أن يتخذا قرارات بدون أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اتخاذ قرارات تخص أوكرانيا في القمة المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وروسيا بعد ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة أنباء "آر بي سي- أوكرانيا" في كييف عن زيلينسكي قوله اليوم الثلاثاء: "لا يمكنهم اتخاذ أية قرارات بخصوص أوكرانيا بدوننا".

وأعرب عن أمله في يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدركا لذلك.

وأشار رغم ذلك إلى أن الاجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة المقبل: "يمكن بالتأكيد أن يكون مهما لمسارهما الثنائي".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في عقد اجتماع ثلاثي بينه وبين ترامب وبوتين لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.

ويرغب ترامب وبوتين أيضا في التفاوض بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأبدى ترامب رغبته مرارا في إنهاء سفك الدماء بأسرع وقت.