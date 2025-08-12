وزير السياحة صربيسكا يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره المصري خلال زيارته للبوسنة والهرسك

أقام دينيس سوليك (Denis Sulic) وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، بمنطقة Jahorina الجبلية خارج سراييفو، مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

وحضر مأدبة العشاء، السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد شريف فتحي، العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك، وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله إلى العاصمة البوسنية سراييفو.

واستعرض الأداء الإيجابي لقطاع السياحة المصري خلال عام 2024، وما شهدته الحركة السياحية من نمو مقارنة بعام 2023، منوها بجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات لاسيما الفندقية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع هذا النمو في الأعداد السياحية.

وأشار إلى المخطط الاستراتيجي العام التي تنفذه الدولة لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة، والذي يشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير؛ بهدف تعزيز فرص الاستثمار الفندقي والسياحي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والقيمة الأثرية الفريدة للمنطقة، لافتا إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيُقام في الأول من نوفمبر المقبل.

ومن جانبه، رحب وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، بالوزير، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، مشيرا إلى زيارته لمدينة الغردقة منذ سنوات كسائح وتطلعه لزيارة مصر مرة أخرى؛ للاستمتاع بما تتمتع به من مقاصد ومدن سياحية أخرى.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزيران، وجهات النظر حول سبل تعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال الترويج السياحي المشترك؛ للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية المتميزة بكلا البلدين ولاسيما في مجال السياحة الشتوية، والسياحة الاستشفائية.